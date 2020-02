ASSE : Claude Puel sans aucun levier pour relancer les Verts ?

true

Claude Puel n’est pas le capitaine d’un pédalo. Non, le Castrais dispose à l’ASSE d’un outil bien plus perfectionné mais qui a du mal à naviguer en eaux moins troubles que celles traversées depuis le début de la saison.

Malgré une série très positive à son arrivée en octobre dernier, Puel a encore donné l’impression de tâtonner hier à Metz. Les blessures des uns et des autres l’ont notamment conduit à aligner une paire Cabaye – M’Vila transparente dans l’entrejeu. Ces deux joueurs avaient-ils des profils trop similaires ?

« On a du mal à voir quels leviers il peut actionner »

« Ce n’est pas la question. On a l’opportunité d’enchaîner vite, de ne pas cogiter et de rester bien mobilisés, a évacué le coach de l’ASSE en conférence de presse, un peu agacé. On a mal utilisé nos munitions. » L’inquiétude, largement soulevée hier sur le plateau du CFC, est aussi partagée par L’Équipe. « On a du mal à voir quels leviers il peut aujourd’hui actionner, estime le quotidien sportif ce lundi. La venue de Marseille, mercredi, lui apportera peut-être des réponses… à moins que ce match ne l’amène à se poser encore d’autres questions insolubles. »