ASSE : Claude Puel se fait découper par un ancien de l’OL !

true

Lors de son passage à l’OL, Claude Puel ne s’est pas fait que des amis. Trop rigide, le coach de l’ASSE avait réussi à dégoûter le brésilien Ederson.

Retiré depuis deux ans à cause d’un genou récalcitrant, Ederson (34 ans) s’est confié dans un entretien « Paroles d’ex » dans « L’Equipe ». L’international brésilien (1 cape) n’a pas été tendre à l’égard de son entraîneur à l’OL Claude Puel, cotoyé entre 2008 et 2011, et qui l’a beaucoup déçu selon ses propres dires.

« On n’avait vraiment pas la même vision du foot. Lui, il ne voulait que des joueurs qui savent courir, tacler et défendre. J’ai essayé mais ce n’était pas mon truc. Il n’a jamais accepté ma spécificité. La force d’un entraîneur, c’est de s’adapter au style de ses joueurs, non ? », a-t-il raconté, en toute franchise.

Et quand on lui demande quel joueur il ne voudrait pas revoir de sa vie, Ederson revient sur le cas Puel : « Je peux citer un entraîneur ? Claude Puel ». A Lyon, le milieu offensif n’était pourtant pas parmi les plus virulents opposants au Castrais.