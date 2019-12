ASSE : Claude Puel victime d’une ultime tuile pour boucler 2019 ?

true

Touché à l’entraînement, Gabriel Silva a dû quitter la séance de jeudi de l’ASSE. Sa présence est incertaine samedi à Strasbourg.

Avec plus d’une trentaine de blessures depuis le début de saison, l’AS Saint-Etienne n’est pas épargné par les pépins. Si la trêve arrive ce week-end et va permettre de reposer des organismes très sollicités, Claude Puel continue de perdre du monde avant l’ultime déplacement à Strasbourg.

Alors que William Saliba et Charles Abi, tous deux en phase de reprise d’une fracture du 5e métatarse, s’entraînent depuis samedi dans l’espoir d’un retour à la compétition après la trêve, d’autres sont obligés d’arrêter leurs entraînements.

Selon « France Bleu », qui était présent à l’ultime séance ouverte à la presse jeudi, Gabriel Silva n’a pas pu finir les exercices avec ses coéquipiers. Le Brésilien, qui enchaîne les petits pépins depuis sa grave blessure au tendon d’Achille, est rentré au vestiaire en boitant. Sa présence pour le déplacement à la Meinau est déjà incertaine…