ASSE : concours Lépine, comique… Caïazzo atterré par les querelles entre présidents !

true

Sur RMC, Bernard Caïazzo (ASSE) s’est fendu d’un vibrant coup de gueule sur la manière dont les présidents se sont écharpés pour régler la fin de saison.

Pour mettre fin à la « cacophonie ambiante » (dixit sa présidente Nathalie Boy de la Tour), la LFP a rapidement tranché sur l’arrêt des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et la manière de régler la question du classement. Une situation saluée par Bernard Caïazzo, président du Conseil de Surveillance de l’ASSE mais également du syndicat Première Ligue, atterré par l’attitude de certains de ses collègues présidents.

« Je crois qu’il y a des gens qui ne s’aiment pas… »

Invité dans l’émission « Team Duga » ce jeudi soir sur « RMC », le dirigeant des Verts a dégainé contre Jean-Michel Aulas (OL) ou encore Gérard Lopez (LOSC) sans vraiment les nommer : « C’est un concours Lépine qu’on a vu depuis mardi. A un moment donné ça devenait comique. (…) On aurait dit qu’il n’y avait pas de problème de santé en France ».

Comment expliquer ces comportements puérils ? Bernard Caïazzo a son avis sur la question : « Je crois qu’il y a des gens qui ne s’aiment pas, malheureusement c’est comme ça. Il y a des phénomènes de rivalités dans les championnats, mais là on était dans une démarche de répondre à un problème grave, un problème sanitaire. Qu’est-ce qu’on s’en fiche du classement, de finir 5e, 6e ou 7e. On leur a dit, arrêtez, on est dans le même bateau, si ça va mal pour l’un ça ira mal pour l’autre. (…) Je suis juste content que ce soit allé vite, parce que je me suis dit ça ne serait pas possible de tenir quinze jours comme cela. On a eu une instruction gouvernementale, il fallait la respecter, c’est tout. A un moment donné, on ne va pas aller contre le Premier ministre… », a-t-il ajouté, redoutant une reprise très incertaine même pour le mois d’août.