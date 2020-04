ASSE – Coronavirus : Caïazzo modère sa position sur la reprise du championnat

true

S’il souhaite que la Ligue 1 2019-20 aille à son terme, Bernard Caïazzo ne veut pas que cette décision se fasse au détriment de la question sanitaire.

S’il était dans un premier temps catégorique sur la nécessité de finir la saison 2019-2020, Bernard Caïazzo a essuyé un flot de critiques important. Il faut dire qu’en plein cœur de la crise sanitaire du Covid-19, les propos du président du syndicat Première Ligue sur la macro-économie du football passaient plutôt mal.

Tancé par certains de ses confrères (notamment du côté de Brest), le président du conseil de Surveillance de l’ASSE a modéré son propos à l’issue du bureau de la LFP ce vendredi. Bureau qui a refusé l’arrêt définitif de la Ligue 1 mais fixé de nouveaux caps sur la fin de saison. Bernard Caïazzo est moins tranché dans sa position.

Caïazzo n’est plus déterminé à finir la saison à tout prix

« Le bureau de la Ligue dit de ne pas forcer l’arrêt ou la reprise. Il est hors de question de forcer la décision, surtout pour des raisons sanitaires. C’est d’ailleurs beaucoup trop tôt. Les Belges ont pris cette décision, mais l’UEFA dit qu’il faut que les Championnats continuent, sinon il n’y aura pas d’inscription en Ligue des champions ou en Ligue Europa. Après, ce sont des problèmes de santé. Si on ne peut pas terminer, c’est une autre histoire. On peut terminer le 3 août au plus tard. On ne sait pas quelle sera la décision prise, une saison blanche, ou pas, ou autre chose », a-t-il expliqué avec davantage de mesure dans ses mots.

En revanche, sa position n’a pas changé : « Nous, à l’AS Saint-Étienne, il est clair que nous souhaitons terminer le Championnat, surtout avec la finale de la Coupe de France. Mais pas au prix de la santé de quiconque, joueurs ou environnement. Ce n’est pas une question financière mais une question de santé ».