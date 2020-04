ASSE – Coronavirus : le club promet une compensation à ses abonnés

true

Les supporters de l’ASSE abonnés au Chaudron ont eu la mauvaise surprise de voir leur abonnement mensuel se poursuivre. Le club a communiqué sur la question.

Au début du mois d’avril, les abonnés du stade Geoffroy-Guichard ont eu la mauvaise surprise de voir qu’ils avaient été prélévés de leur mensualité malgré le fait que la Ligue 1 se soit mis en suspend jusqu’à nouvel ordre pour cause de coronavirus. Une situation qui a fait tousser certains aficionados de l’ASSE alors qu’il n’y a aujourd’hui aucune certitude que l’exercice 2019-20 ira à son terme et qu’il est plus que probable que les prochains matches se joueront à huis clos.

Si la direction de l’AS Saint-Etienne a pris cette décision pour couvrir ses besoins immédiats de trésorerie, la situation sera normalisée plus tard. C’est en tout cas ce qu’a promis le directeur général des Verts, Xavier Thuilot, dans les colonnes du « Progrès ».

« Pour l’instant, c’est une suspension, pas un arrêt. Il y aura une réponse économique et commerciale. On aura une discussion avec les abonnés et les supporters en temps voulu. Je ne suis pas inquiet, on trouvera une solution inédite si on sort de cette crise. Mais ça ne sera pas sans bleus et cicatrices. Il faut aborder la question avec une réflexion collective », a-t-il expliqué.