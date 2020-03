ASSE – Coronavirus : Perrin-Saliba, le double question qu’on se pose

true

L’ASSE, qui affronte l’épidémie du coronavirus, va devoir gérer deux cas complexes si la L1 ne reprend pas : ceux de Loïc Perrin et de William Saliba.

A l’ASSE, comme partout ailleurs, c’est inactivité totale des joueurs et chômage partiel. Situation qui va durer, certes, sans que personne ne puise dire jusqu’à quand. Et au-delà du discours ô combien pessimiste du président Bernard Caïazzo, sur l’avenir économique de notre football, une double question taraude (déjà) tous les supporters des Verts.

La première, et elle n’est pas anodine, concerne la légende même du club : Loïc Perrin. Le reverra-t-on un jour sur les terrains, en cas d’arrêt définitif du championnat cette saison ? On peut en douter. En effet, Dieu, tel est son surnom dans le Forez, arrive en fin de contrat au mois de juin prochain, gêné, de plus en plus, par des soucis physiques.

Inutile de dire que la majorité du peuple Vert attend de revoir le capitaine pour le saluer. Une ou plusieurs fois. Mais l’homme fort de l’ASSE, qui s’appelle désormais Claude Puel, va-t-il pousser pour qu’un ultime contrat soit proposé à cette verte légende ? Rien ne permet de l’affirmer. Seule certitude, un dernier match de Perrin dans le chaudron serait un rendez-vous incontournable. Pour des frissons garantis.

Le club anglais va-t-il exiger de voir arriver Saliba après le 30 juin comme son contrat le prévoit ?

Par ailleurs, que va-t-il advenir du transfert de William Saliba à Arsenal ? Le défenseur central, comme vous le savez, n’est que prêté cette saison aux Verts par les Gunners. Le club anglais va-t-il exiger de voir arriver Saliba après le 30 juin comme son contrat le prévoit ? La direction de l’ASSE pourra-t-elle faire valoir ses droits si le championnat reprend et s’étire jusqu’à la fin du mois de juillet ? Rien n’est moins sûr.

Un sacré casse-tête, un de plus, à régler pour Xavier Thuilot dans les prochaines semaines.