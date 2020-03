ASSE – Coronavirus : réunion d’urgence chez les Verts

true

Le co-président de l’ASSE Bernard Caïazzo ne masque plus ses doutes concernant la bonne tenue de la saison mais aussi du mercato. En interne, les Verts s’agitent.

Tous les clubs de Ligue 1 veulent voir la saison se terminer. En pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, les présidents semblent tirer dans la même sens afin de protéger leurs intérêts financiers. Pour l’heure, une partie de ces mêmes clubs a décidé de procéder au chômage partiel en leur sein afin de freiner l’impact de la disette sportive sur leurs finances.

L’ASSE ne fait pas (encore) partie d’une catégorie de formations comme l’OL, le SC Amiens, le MHSC ou encore l’OM. Bernard Caïazzo prévoit toutefois de se réunir avec les autres têtes pensantes des Verts pour faire un point sur la situation.

C’est l’aboutissement de la 👨‍🎓 #FormationASSE ! 7️⃣ joueurs nés après 2000 ont évolué en @Ligue1Conforama cette saison 👇https://t.co/WIrL4Oiicj — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 21, 2020

« La différence entre l’économie générale et le football, ce sont les gros salaires. Et le chômage partiel c’est 6.000 euros maximum. Il n’y a pas beaucoup de footballeurs qui gagnent 6.000 euros, assure le co-président de l’ASSE sur les ondes de France Bleu Loire Saint-Étienne. Derrière, ce sont les clubs qui vont devoir payer. Et actuellement, ils n’ont plus de recettes. Il y a aussi la possibilité de donner des congés payés. Concernant l’AS Saint-Étienne, on doit d’ailleurs avoir une réunion en tout début de cette semaine. »