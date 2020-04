ASSE – Coronavirus : Yann M’Vila a fait un don de masques

true

Yann M’Vila, le milieu de l’ASSE, a offert 15 000 masques au personnel hospitalier, solidaire de la lutte contre le Covid-19.

Les initiatives du monde du football se multiplient depuis le début de l’épidémie du Coronavirus et l’ASSE n’est pas en reste. Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri notamment ont été solidaires de leur ville de Colmar et Bastia.

Et à son tour, Yann M’Vila vient de faire un geste, relayé par le site du club forézien : l’ancien rennais a en effet offert 15 000 masques au CHU de Saint-Etienne. Le joueur a assisté jeudi à la première livraison de 9000 masques. Une autre commande bénéficiera au CHU de Montpellier où Junior Sambia, le joueur du MHSC, est hospitalisé. Touché par le Covid-19, il se trouve actuellement en réanimation.