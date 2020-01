ASSE – Coupe de France : le groupe de Puel pour défier l’AS Monaco (Diony de retour)

true

Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE, a communiqué son groupe qui dispute demain, à Monaco, le 8e de finale de Coupe de France. Voici les joueurs retenus.

On note le retour de Loïs Diony, mais pas celui de Kolo, toujours privé de terrain par son entraîneur. Enfin, Harold Moukoudi et Charles Abi ne sont pas, non plus, dans le groupe.