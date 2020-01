ASSE – Coupe de France : les Verts ne devraient pas jouer à Epinal

false

Vous avez pu suivre le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France en direct sur notre site, ce soir. Et vous savez donc que l’ASSE a hérité du club d’Epinal (N2). Un tirage au sort plutôt favorable pour les Verts qui ont tout de même réussi à éviter le PSG, l’OM, l’OL ou encore le Stade Rennais.

Juste après l’officialisation de cette rencontre, on apprenait que ce 8e de finale devrait finalement se jouer à quelques kilomètres d’Epinal : à Nancy. C’est en effet ce qu’a confirmé l’entraîneur vosgien, Xavier Collin. « On ne peut qu’être heureux de ce tirage. Recevoir l’AS Saint-Étienne, un club mythique, c’est magnifique. Cela reste un événement pour nous, une magnifique rencontre, qu’on va essayer de préparer au mieux. On me dit que ce serait un match plus facile que celui contre Lille au vu du classement de l’ASSE en Ligue 1. Mais je ne pense pas, ne serait-ce que parce qu’on risque de jouer à Marcel-Picot, à Nancy, sur une pelouse, dans un environnement qui peuvent être plus favorables à Saint-Étienne. Ce sera évidemment un match très difficile pour nous. »

Interrogé également au terme du tirage au sort, Dominique Rocheteau, le directeur sportif de l’ASSE, a confirmé la nouvelle. La rencontre Epinal-ASSE devrait se jouer sur le terrain de l’ASNL.