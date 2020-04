ASSE : Coupe de France, supporters…Thuilot ne renonce pas à l’essentiel

true

Le directeur général de l’ASSE, Xavier Thuilot, espère que la finale de la Coupe de France pourra se disputer. Avec les supporters des Verts.

Au même titre que la Ligue 1, et la Ligue 2, les deux finales de Coupes nationales n’ont pour le moment aucune date de prévues au calendrier. Pas plu pour OL-PSG, pour la Coupe de la Ligue, que pour celle opposant le club parisien à l’ASSE, en Coupe de France. Un événement qui, bien entendu, préoccupe les dirigeants stéphanois, pas vraiment enthousiastes à l’idée de rejoindre le Stade France sans supporters si la finale devait se disputer à huis clos.

Le directeur général du club, Xavier Thuilot, en a dit un peu plus à ce sujet, sur les ondes de France Bleu. Propos retranscrits par poteauxcarrés.

« On espère qu’elle se jouera pas trop tard et avec du public. »

« Notre collecte de fonds lancée en fin de semaine dernière pour soutenir la recherche à l’hôpital de Saint-Étienne, c’est simple et ludique. En moins de quatre jours, plus de 30 000 euros ont été récoltés, en plus du don initial versé par l’association du club ASSE Cœur-vert à hauteur de 10 000 euros. L’idée c’est de remplir virtuellement le stade de France, même plusieurs fois peut-être. On a mis la place à un euro pour que ce soit accessible à tout le monde. Mais on a dû préciser que ça ne donnait pas accès à la finale. On espère qu’elle se jouera pas trop tard et avec du public. Car le nôtre sera très présent. »