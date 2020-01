ASSE : Daniel Riolo incendie les supporters des Verts

true

Après la déculottée subie à Paris (1-6) en Coupe de la Ligue, c’est dans un stade Geoffroy-Guichard à huis clos que l’ASSE s’est inclinée face au FC Nantes (0-2) dimanche dernier. Un revers qui a fait descendre les Verts à la 15e place de la L1. Mais plutôt que de jeter la pierre aux joueurs ou à Claude Puel, Daniel Riolo pointe la direction du club et ses supporters. « Il n’y a plus de direction à Saint-Etienne, on n’entend plus personne depuis qu’ils ont nommé Claude Puel », estime le journaliste de RMC .

Et à lui de cibler les Ultras stéphanois… « Je l’ai dit depuis longtemps et ça me coûte très cher en insultes, mais il y a une appropriation du club par les groupes Ultras, qui sont dans une appropriation démesurée, qui sont en rupture avec cette direction qui a de tout de façon disparue. Le club file vraiment un mauvais coton. Je pense que certains groupes de supporters se moqueraient que le club descende en Ligue 2 tant qu’eux gagnent. Quand tu es dans l’extrémisme, c’est comme ça. Ils pensent qu’ils sont les seuls à avoir le droit de s’exprimer, et que les autres ne comptent pas alors qu’en France, Saint-Etienne a beaucoup plus de supporters non-ultras que des supporters ultras … »

Des propos qui, effectivement, ne devraient pas redorer son blason auprès des Magic Fans et autres Green Angels.