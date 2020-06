ASSE : Date, Mercato, finances… Ce qu’il faut savoir sur les Verts avant la DNCG

true

L’ASSE sera entendue par la DNCG le 8 juillet prochain. Elle devrait proposer un budget prévisionnel 2020-21 de récession.

Cité parmi les clubs qui ont le plus souffert de la crise du coronavirus, l’AS Saint-Etienne passera sa prochaine audition devant la DNCG un peu moins sereinement que les neuf précédentes. Si les prêts garantis par l’Etat à la Ligue et aux Verts vont permettre au club de respirer davantage en attendant de les rembourser, les dirigeants stéphanois ne présenteront pas – cette fois-ci – des comptes en positif. Une première depuis neuf ans.

Un déficit en 2020… Et une dette toujours plus importante

Depuis quelques jours, on en sait un peu plus sur l’audition du club devant la DNCG. Une audition qui aura lieu, selon « RMC », le 8 juillet, soit un mois tout pile après l’ouverture du Mercato estival franco-français. Un Mercato durant lequel les dirigeants ligériens devront réaliser quelques belles ventes et se séparer des gros salaires pour rééquilibrer un déficit d’exploitation 2019-20 estimé aux alentours de 15 M€.

Les Verts vont présenter un plan recrutement ultra-light

Par ailleurs, vu l’importance de la dette (entre 30 et 35 M€ selon nos sources), il est peu probable que l’ASSE fasse le moindre effort sur un recrutement à titre onéreux durant l’été 2020. Une annonce qu’avait déjà plus ou moins fait Claude Puel, lequel avait annoncé suite au transfert définitif de Timothée Kolodziejczak pour 4,5 M€, qu’il s’agissait du dernier de cette ampleur avant longtemps. Dans ces conditions, imaginer la signature d’un « Kiki » Kouyaté (ESTAC) ou d’un Adrian Grbic (Clermont) se présente aujourd’hui comme un fantasme absolu…