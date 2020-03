ASSE (Débat) : Boudebouz peut-il être le sauveur de cette fin de saison ?

true

Pourquoi pas ?

« Il y a deux jeudis, ses déclarations remplies d’émotions avaient touché un plein cœur le peuple vert après le but qu’il a inscrit face à Rennes (2-1) à la 94e minute de la victoire de l’ASSE en demi-finale de Coupe de France. Dimanche, face à Bordeaux (1-1), l’international algérien a encore été décisif en déposant le ballon sur la tête de son ami Denis Bouanga pour l’égalisation ligérienne. Deux fois décisif en une semaine, cela fait très longtemps qu’on avait plus vu Ryad Boudebouz à pareille fête.

Il peut imiter Cabella

J’ai envie de croire en une fin de saison « à la Rémy Cabella » de sa part. Souvenez-vous il y a un an, le meneur de jeu stéphanois était très critiqué après une première moitié de saison décevante. On le disait « non compatible » avec Wahbi Khazri qui sortait alors du lot. Dans le sprint final, le Corse s’était réveillé, se substituant au Tunisien et marquant plusieurs buts importants dans la course à la Ligue Europa.

Je ne sais pas si Ryad Boudebouz est en capacité d’être aussi efficace mais on ne lui demande pas de porter les Verts en C3. Je pense l’ancien Montpelliérain largement capable de s’impliquer dans les deux ou trois buts nécessaires à l’ASSE pour valider son maintien dans l’élite. C’est aussi sur les « petits matches » face à Amiens, Dijon ou Toulouse que je l’attends au tournant. La qualif’ au Stade de France + un sauvetage du club en L1, Boudebouz aura alors sauvé sa saison. De là à l’ériger en héros ? »

Alexandre CORBOZ

📹 #ASSEFCGB Le film du match 🍿 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 9, 2020

Il peut peser oui

« Boudebouz a envoyé l’ASSE au Stade de France en marquant contre Rennes à la dernière minute et il a enchaîné par une passe décisive pour Denis Bouanga contre Bordeaux, ce qui lui a valu de sortir sous les applaudissements du Chaudron. Sa côte est en hausse, forcément.

Plus à son affaire quant il est à droite

Plus que son but contre Rennes, c’est sa prestation face aux Girondins qui laisse à penser que l’Algérien peut faire une bonne fin de saison. Son positionnement sur le côté droit m’a semblé intéressant. C’est dans cette position, déjà, qu’il avait délivré un superbe centre pour Robert Beric il y a quelques mois, dans le derby. Un centre qui ressemble à celui délivré dimanche dernier pour Bouanga et sa tête plongeante. La connexion entre les deux hommes peut être intéressante, surtout que l’équipe manque de « circuits », offensivement, depuis le début de la saison.

Et comme Boudebouz peine à prendre le jeu à son compte lorsqu’il évoluait dans l’axe, en électron libre, en soutien de l’attaquant… A droite, il y a Franck Honorat, bon centreur lui aussi, mais je verrais bien Puel mettre les deux hommes en concurrence, ce qui lui permettrait de positionner Khazri ou Hamouma en 9 et demi. Enfin, pour répondre à la question initiale, s’il devait y avoir un sauveur des Verts sur cette fin de saison, je mettrais plutôt une pièce sur Bouanga. Parce qu’il n’y a pas de raisons qu’il s’arrête de marquer des buts. »