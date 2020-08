ASSE (Débat) : L’attaque des Verts vous inquiète-elle à l’heure de débuter la saison ?

true

Notre débat de la semaine concerne l’attaque de l’ASSE, un secteur de jeu où l’absence d’un avant-centre confirmé aux côtés de Denis Bouanga et Romain Hamouma peut inquiéter…

Oui

« A l’exception de Bouanga et Hamouma, dont on ne sait pas s’ils seront toujours stéphanois à la fin du Mercato, les Verts ne disposent pas de joueurs d’expérience dans leur ligne offensive. Charles Abi tarde à s’imposer depuis sa première apparition contre Lyon. Il n’est pas assez tueur devant le but, ses stats le montrent, et je trouve qu’il ne propose pas assez de solutions. On a d’autres jeunes intéressants comme Nordin mais je trouve qu’il ne franchit pas le cap. Il marque peu lui aussi, il fait souvent les mêmes gestes et ne lève pas assez la tête.

Pas convaincu par Krasso

Quant à Krasso, il a pour seule ligne sur son CV un doublé en Coupe de France contre Lille et sa préparation ne m’a pas convaincu. Je pense que tout ça risque d’être un peu trop léger face aux robustes défenses de L1. Je trouve d’ailleurs dommage de se priver de Khazri. Le laisser partir serait une hérésie car on n’a pas de joueurs qui ont son bagage offensif. »

Benjamin DANET

Oui, mais la défense aussi !

« Je rejoins Benjamin : je trouve notre attaque un peu légère, même si je continue de penser qu’Abi a assez de qualités pour devenir l’avant-centre du futur, pour l’ASSE. A lui de devenir plus tueur, de muscler son jeu. Je l’en crois capable. Contrairement à Benjamin, je ne regretterai pas Khazri, qui m’a lassé à passer plus de temps à rouspéter après les arbitres qu’à jouer au foot. Avec son rendement, je comprends que Puel le pousse vers la sortie, à l’instar de Ruffier ou de M’Vila, afin de faire de la place aux jeunes.

Fofana met semble bien seul derrière

Si un buteur ne ferait pas de mal à l’attaque de l’ASSE, en toute honnêteté sa défense m’inquiète tout autant. Il faudra faire sans Loïc Perrin et William Saliba, en défense centrale, et personne ne s’est imposé à gauche où Puel attend un renfort avec impatience. Je le comprends ! Et je serais plus rassuré si l’ASSE enrôlait un bon défenseur central pour accompagner Fofana. Kolo et Moukoudi sont là, mais ne sont pas à mes yeux des titulaires en puissance, des leaders de défense comme peuvent l’être Da Silva à Rennes, Dante à Nice ou Fonte à Lille. Notre leader à nous, parti comme c’est, ce sera Fofana. Du haut de ses 19 ans. »

Laurent HESS