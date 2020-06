ASSE (débat) : les Verts doivent-ils prolonger Romain Hamouma ?

true

L’avenir de Romain Hamouma à l’ASSE reste incertain, à un an de son contrat. Laurent Hess et Alexandre Corboz débattent sur une éventuelle prolongation…

Un an de plus, ça ne me choquerait pas

« Hamouma n’incarne pas l’avenir de l’ASSE, il est un peu trop vieux pour ça. Mais à 33 ans, il a encore de beaux restes, et il l’a montré cette saison, quand il a été en mesure de jouer. L’ancien caennais a inscrit 6 buts. Au ratio buts/match, il a été l’attaquant le plus performant, devant tous ses coéquipiers, Denis Bouanga compris.

Quand ses mollets le laissent tranquille, il est bon !

Techniquement, Hamouma est sans doute le meilleur joueur stéphanois. Il a pour lui l’adresse, l’intelligence, c’est un vrai bon et beau joueur. En plus, c’est un bon professionnel, sa mentalité est au dessus de tout soupçon, il l’a prouvé depuis longtemps, lui qui est aujourd’hui l’un des doyens du vestiaire stéphanois. A un an du terme de son contrat, alors que des clubs songent à lui à l’instar de Lorient, sans être passés à l’action pour l’instant, lui proposer une année supplémentaire serait à mon sens une bonne façon de lui montrer qu’il a un vrai rôle à jouer dans l’opération reconstruction lancée par Claude Puel. Un rôle de leader technique. Cela le boosterait mentalement, avec cette crainte qu’il soit moins investi si le club laissait son contrat aller à son terme. Enfin, sa polyvalence est un autre atout, et avec le transfert de Franck Honorat à Brest, je trouve qu’il n’y a pas beaucoup d’options dans l’effectif au poste d’ailier droit. »

Laurent HESS

Je n’ai pas vraiment d’opinion sur le sujet

« Personnellement, je comprends l’embarras de Saint-Etienne et de Claude Puel concernant l’avenir de Romain Hamouma, en fin de contrat dans un an. Le natif de Lure est sollicité par des clubs de Ligue 1 prêts à lui offrir plusieurs années de contrat. Aujourd’hui âgé de 33 ans, l’intéressé ne souhaite pas arrêter sa carrière en 2021 et devra, cette saison, prendre une grande décision individuelle et familiale.

Est-il toujours au niveau physique ?

Si Romain Hamouma ne compte pas parmi les indésirables du coach, il ne sera pas retenu s’il se décidait à partir. Cette précarité est une vraie source de réflexion. Qu’adviendra-t-il de sa carrière si ses soucis au mollet reviennent en 2020-21, avec tous les doutes que cela pourrait générer chez les clubs aujourd’hui prêts à le recruter ? Que doit-il penser d’un club qui fait la sourde oreille à ses envies de prolonger ? Un club qui s’est séparé de son ancien agent et responsable du recrutement qui plus est… Je comprends totalement ses hésitations. En revanche, je ne crois pas en l’argument économique pour justifier la gestion du cas Hamouma.

Comme Dimitri Payet qui a fait le choix de se cheviller à l’OM jusqu’en juin 2024 en baissant son salaire, je ne pense pas que Romain Hamouma ne donne dans la considération financière avec l’ASSE. Il est heureux dans le Forez et sait qu’une reconversion l’attend sur place. Non, le choix sera avant tout sportif. La vraie question qu’il faut se poser est la suivante : Romain Hamouma est-il toujours au niveau physique pour être un atout avec les Verts sur plusieurs années ? Je n’ai pas la réponse… »

Alexandre CORBOZ