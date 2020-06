ASSE (Débat) : M’Vila en défense centrale, bonne idée ou pas ?

true

Certaines sources croient savoir que Claude Puel envisage de repositionner Yann M’Vila en défenseur centrale à l’ASSE. Laurent Hess et Alexandre Corboz débattent.

Pourquoi pas !

« Personnellement, je pars du principe qu’après sa dernière saison stéphanoise, Yann M’Vila trouvera difficilement un challenge digne de ce nom justifiant de le payer plus qu’à l’ASSE. Je ne le vois pas quitter le club cet été. Or, Saint-Etienne dispose de pas mal de solutions dans l’entrejeu, avec des joueurs plus jeunes, et le trou de l’effectif se situe davantage dans l’axe défensif.

Claude Puel a toujours aimé voir des joueurs avec une grosse qualité de relance parmi ses stoppeurs.

« Il a toutes les qualités du poste »

C’est lui qui avait transformé Mathieu Bodmer en défenseur central à Lyon. C’est aussi lui qui, le premier, avait fait de Timothée Kolodziejczak un joueur d’axe à Nice alors qu’il était latéral gauche de formation. A mon sens, Yann M’Vila a toutes les qualités du poste. Il a un sens du sacrifice défensif plus poussé qu’un Bodmer et une qualité de passe supérieure à celle de Kolo.

Il ne faut pas non plus oublier qu’avant de devenir un défenseur central émérité et respecté, proche du niveau équipe de France, Loïc Perrin était milieu de terrain. Ce genre de replacement – même s’il s’accompagne parfois de quelques difficultés au démarrage (se souvenir de Perrin lors d’un match amical désastreux contre le Sporting du Portugal…) – a souvent marché. Pourquoi pas avec Yann M’Vila ? J’ai envie d’y croire et j’y croirais encore plus si Loïc Perrin ne prolonge pas et qu’Harold Moukoudi est vendu en Angleterre. Dans ces conditions, ce serait même, à mes yeux, la meilleure solution pour épauler Wesley Fofana et Timothée Kolodziejczak. »

Alexandre CORBOZ

🤗 Une certaine humeur câline se dégageait… 💚 pic.twitter.com/mKU30AwP8M — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 12, 2020

A mon avis ça ne le ferait pas

« Honnêtement, je n’ose pas imaginer que cette idée traverse l’esprit de Claude Puel. Le simple souvenir du match ASSE-Reims (1-1) m’empêche d’y croire. M’Vila avait joué en défense centrale et je l’avais trouvé catastrophique. A ses côtés, William Saliba avait livré un grand match, rattrapant de nombreux coups, bouchant de nombreux trous. Ceux laissés par son coéquipier.

Il n’a ni le physique ni la rapidité

Alors bien-sûr, M’Vila avait été à son avantage avec le ballon. Dans ses relances, il avait montré sa qualité, sa claivoyance, sa précision. Mais je l’avais trouvé en grande difficulté dans les duels, dans sa gestion de la profondeur, et surtout lorsqu’il avait fallu défendre face à des adversaires qui arrivaient lancés. C’est sur un penalty concédé par le n°6 en fin de match face à Boulaye Dia que les Rémois avaient arraché un point dans le Chaudron. Je ne pense pas que l’on puisse s’improviser défenseur central à 30 ans. Chez les amateurs peut-être, mais chez les pros, non. Pas M’Vila en tout cas. A mon sens, il n’a ni le physique de l’emploi ni la rapidité pour résister aux attaquants de L1. »

Laurent HESS