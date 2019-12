ASSE (Débat) : Pensez-vous que l’ASSE accrochera l’Europe cette saison ?

true

Notre débat sur l’ASSE concerne cette semaine la course à l’Europe. Les Verts pourront-ils s’y mêler ? Alex Corboz et Laurent Hess débattent.

Sur ce qu’ils montrent, non

« Certes, quand on se focalise sur le classement et les quatre petits points d’écart entre les Verts (14e) et le FC Nantes (5e), on peut penser que l’AS Saint-Etienne a largement les épaules pour s’immiscer dans le Top 5 à condition de faire une série en deuxième partie de saison. Quand on s’attarde sur la dynamique (4 défaites sur les 5 derniers matches), le nombre important de blessés et surtout la grande pauvreté du jeu ligérien depuis le début de saison, on peut douter. A Strasbourg, il a fallu attendre plus de 70 minutes pour voir les Verts avec du mordant et une réaction désordonnée.

Monaco Nice et Lyon mieux mieux armées

Claude Puel n’a pas les moyens de bouleverser l’effectif en profondeur sur le Mercato. Devant, comme le Castrais ne semble pas vraiment compter sur le profil de Robert Beric, ses choix sont quand même très limités. Il n’y a pas de tueur des surfaces. Défensivement, l’équipe forézienne est trop fragile. Si le minimaliste FC Nantes ne me semble pas bien meilleur que l’ASSE, je vois parmi les équipes intercalées des effectifs autrement mieux armées pour le Top 5. Je pense notamment à l’AS Monaco (qui compte un match en moins), à l’OGC Nice ou à Lyon (qui va se muscler en janvier).

Passé l’effet de la nouveauté porté par l’arrivée de Claude Puel, j’ai quand même du mal à imaginer un réel sursaut stéphanois. J’espère me tromper mais j’ai de gros doutes sur la faculté de cette équipe à retrouver son football par miracle passé les fêtes… Et les jeunes, si talentueux soit-il, auront besoin de temps pour se hisser durablement à l’exigence Ligue 1. »

Alexandre CORBOZ

⚽️ Quel est le but de la première partie de saison ❓🤔 📅 Un jour = un nommé ! 1️⃣ Premier match, 5e minute, Romain #Hamouma lance la saison 2019-2020 tout en finesse (J1) ! 👌 🗳 Votez 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 23 décembre 2019

Ça reste jouable

« Il n’y a pas un gros écart à la mi saison avec le 5e, seulement 4 points de retard sur Nantes. Et je ne pense pas que les Canaris termineront si haut, Gourcuff ayant un effectif limité. Pour le podium, derrière le PSG, ce sera dur d’aller chercher Marseille, Rennes et Lille. Mais je pense que la 5e place reste jouable. Sachant que la 6e offrira peut-être également un accessit européen, tous les espoirs restent permis, à mon avis.

Ca semble cuit pour le podium, mais derrière ça reste ouvert

Si l’ASSE passe bien le mois de janvier, sans Bouanga, je la verrais bien se battre pour une place dans le Top 6 avec Lyon, Monaco, Nice et Montpellier, dans le sprint final. C’est mon pronostic aujourd’hui. Je le sens comme ça. C’est aussi mon souhait évidemment. Et pour Noël, je vais commander au petit papa Puel des coachings plus offensifs, et souhaiter une meilleure santé à tout son petit monde, passablement diminué par les blessures tout au long de cette première partie de saison à vite oublier, où l’on n’aura eu que deux vraies occasions de s’enflammer avec la victoire de dernière minute contre Lyon (1-0) et le succès resté sans suite face à Nice (4-1). C’était peu, mais espérons que le meilleur reste à venir.»

Laurent HESS