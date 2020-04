ASSE – Débat : Quel est le joueur le plus bankable de l’ASSE aujourd’hui ?

true

Notre débat de la semaine concerne le Mercato à venir de l’ASSE. Laurent Hess et Alexandre Corboz donnent leurs avis.

Denis BOUANGA

« William Saliba déjà vendu à Arsenal pour 30 M€, la question méritait d’être posée. Avant que la crise sanitaire du Covid-19 ne démarre, j’aurais dit sans aucune hésitation Wesley Fofana, parce qu’il est jeune (19 ans), compte déjà une petite expérience professionnelle (25 matches avec les A) et que le marché était alors friand de ce genre de paris.

Aujourd’hui, ma réflexion a un peu évolué. Je ne suis pas devin sur ce que sera le marché dans quelques mois mais j’ai quand même l’impression que les clubs, qui auront tous moins de moyens financiers, réfléchiront à deux fois avant de tenter de recruter un prospect et s’armer de patience.

Je ne vois pas de très grosses offres, supérieures à 10 M€, tomber sur Fofana. En revanche, je pense de plus en plus possible qu’une offre à ce niveau arrive sur le bureau des dirigeants stéphanois pour Denis Bouanga. A 25 ans, le Gabonais est connu du marché français et international depuis longtemps. Après Lorient, Tours et Nîmes, le Manceau a franchi un vrai pallier dans un club avec davantage de pression, démontrant autant sa polyvalence (de piston gauche à avant-centre) et son efficacité (12 buts, 5 passes décisives en 35 apparitions) qu’avec l’arrivée de Claude Puel.

Je pense que certains clubs français et étrangers surveillent avec attention la situation économique des Verts, un club qui ne dispose ni d’un riche investisseur ni de fonds propres extravagants pour supporter l’éventuel crash d’une fin de saison tronquée. Je pense malheureusement qu’à 9-10 M€, les décideurs ligériens réfléchiront vraiment à la possibilité de céder leur meilleur buteur. »

Alexandre CORBOZ

Wesley FOFANA

« Bouanga se révèle et il a franchi un cap à l’ASSE. Son profil à la Aubame peut intéresser des clubs anglais ou allemands, mais il a déjà 25 ans. Le potentiel est à la revente est donc moindre. Fofana, lui, n’a que 19 ans. Ses prestations et ses stats, son profil, le défenseur a tout pour plaire. Plusieurs clubs européens le surveillent et il ne serait pas surprenant que certains passent à l’attaque dès cette intersaison.

Il vaut bien la moitié d’un Saliba !

Avec la crise économique, les dirigeants ne feront sans doute pas une opération aussi juteuse que pour Saliba, mais si Arsenal a déboursé 29 M€ pour le natif de Bondy, on veut bien croire que Fofana pourrait rapporter au moins la moitié. Youssouf a également un profil qui peut plaire aux Anglais, voire Camara, deux box-to-box jeunes et prometteurs. L’ASSE espère aussi vendre Moukoudi aux « Brittishs », et l’ancien havrais était exposé à Boro, en prêt, avant le confinement.

Il pourrait rapporter au moins 5 M€… et rembourser l’achat à venir de Kolodziejczak. Selon nos informations, les Verts avaient eu une offre de 13 M€ pour Khazri l’été dernier, en provenance d’un club russe. Ils l’avaient refusée pour mieux laisser partir Cabella à Krasnodar quelques jours plus tard, pour 12 M€. Pas sûr qu’une offre pareille se représente pour le Tunisien, dont la côte a baissé. Quant à ses indésirables de l’été, les Ruffier, M’Vila, Diousse ou Diony, leurs ventes, qui s’annoncent délicates, serviraient surtout à alléger la masse salariale… »

Laurent HESS