ASSE (Débat) : Quelles seront les priorités de recrutement au Mercato ?

Notre débat de la semaine concerne le prochain Mercato de l’ASSE et ses priorités. Laurent Hess et Alexandre Corboz débattent.

Il y a trois postes prioritaires à pourvoir

« Claude Puel a pris le train en route, il n’a pas choisi ses joueurs mais après la revue d’effectif réalisé depuis son arrivée, il va pouvoir recomposer son groupe cet été. A la lecture de ses choix, une grosse vague de départs est à prévoir.

Il faudra un latéral gauche et un 9, comme à chaque Mercato !

Au poste de latéral gauche, c’est Timothée Kolodziejczak qui était passé devant Miguel Trauco et Gabriel Silva avant la pause imposée par la crise sanitaire. Trauco et Silva ne l’ont pas convaincu et Kolo n’étant pas vraiment un spécialiste du poste, il y a de grandes chances que Puel aille chercher un latéral gauche. Un poste où personne ne s’est imposé depuis les départs de Faouzi Ghoulam et Benoît Trémoulinas, il y a six et cinq ans ! L’autre besoin récurrent, c’est au poste d’avant-centre. Robert Beric n’est plus là, Loïs Diony n’a marqué que 2 buts cette saison. Charles Abi a l’avenir devant lui mais à 20 ans, il reste tendre (1 but cette saison), et les autres attaquants de l’effectif sont plus des ailiers ou des attaquants de soutien (Bouanga, Honorat, Nordin, Hamouma, Khazri).

Derrière, il faudra remplacer Saliba et sans doute Perrin

Enfin, l’autre priorité, c’est en défense centrale. Le départ à Arsenal de William Saliba fera du vide, surtout si Loïc Perrin raccroche les crampons. Wesley Fofana s’est imposé, au contraire d’Harold Moukoudi, que l’ASSE devrait chercher à transférer, et il y a une option automatique pour le transfert définitif de Kolo. Mais difficile d’imaginer Puel se lancer dans la saison prochaine avec le seul duo Fofana-Kolo et le jeune Marvin Tshibuabua en troisième choix… »

Laurent HESS

Un défenseur central

« Bien sûr, l’effectif de l’AS Saint-Etienne sera en chantier à tous les postes mais la priorité doit être, à mes yeux, le recrutement d’au moins un défenseur central de standing. En effet, s’il y a bien quelques certitudes pour l’effectif des Verts en 2020-2021, c’est que William Saliba, en fin de prêt en provenance d’Arsenal, et Loïc Perrin, futur retraité, n’en feront plus partie. L’ASSE s’apprête juste à perdre ses deux meilleurs défenseurs.

Que restera-t-il à Claude Puel ? Wesley Fofana, si d’aventure Saint-Etienne n’est pas obligé de le vendre pour répondre à la crise économique du Covid-19. Timothée Kolodziejczak, que le coach de l’ASSE semble préféré au poste de latéral gauche. Mathieu Debuchy, qui pourrait être définitivement replacé dans l’axe. Harold Moukoudi, actuellement en prêt à Middlesbrough et sur qui la priorité sera sans doute de faire de l’argent en l’envoyant vers la Premier League.

Sur ce poste, l’ASSE a déjà gratté dans ses réserves en faisant monter ses héros de la Gambardella. A mon sens, le club ligérien doit recruter. Si possible des joueurs avec un minimum d’expérience du plus haut niveau pour répondre au départ de Loïc Perrin et à l’immense vide que laissera le départ définitif du prodige Saliba. Avec un marché en récession et de nombreux clubs aux abois financièrement, il devrait être possible de faire des affaires sans avoir à se ruiner. »

Alexandre CORBOZ