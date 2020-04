ASSE : Denis Bouanga a l’OM dans un coin de son coeur

false

Premier maillot, premier club supporté : l’OM. L’attaquant de l’ASSE, Denis Bouanga, s’est confié sur la place du club marseillais au cours de sonb enfance.

Le confinement des joueurs de football n’empêche pas certains d’entre-eux de se confier à différents médias. Et si Denis Bouanga, l’attaquant de l’ASSE, s’est récemment vu refuser un live Instagram avec l’Equipe par son club, il avait, au préalable, accordé un entretien au site de la Ligue de Football Professionnel.

Une interview Première fois au cours de laquelle le Stéphanois est revenu sur le club qui était supporté par la famille Bouanga il y a des années : l’OM. Extrait.

« Mon premier maillot ? Celui de l’OM pour mon anniversaire. Mon grand frère Manuel me l’avait offert juste avant qu’on aille voir Le Mans-Marseille à Léon-Bollée. C’était lors de la seconde moitié des années 2000. Le premier club que j’ai supporté, c’était plutôt l’OM. Mon grand frère Manuel était pour Marseille et il regardait tous les matchs donc je faisais un peu comme lui. Il a 13 ans de plus que moi donc il me parlait de leur victoire en Ligue des champions, du Vélodrome, du public… »