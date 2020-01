ASSE : les nouvelles sont excellentes pour Bouanga et Saliba !

true

Si l’ASSE traverse une mauvaise passe, Claude Puel devrait bientôt pouvoir compter sur les retours conjugués de William Saliba et Denis Bouanga.

Les supporters de l’ASSE n’ont peut-être pas encore perdu tout espoir de sauver la saison. Quinzièmes de Ligue 1, les Verts donnent l’impression d’être en grande difficulté depuis un bon mois et accumulent les mauvais résultats. Sauf que la lumière pourrait revenir très bientôt… de l’infirmerie stéphanoise.

Saliba postulant contre le Paris FC !

Le Progrès, dans son édition du jour, explique que William Saliba a participé à l’intégralité de la séance collective de mardi matin. Deux mois et demi après son dernier match, le 3 novembre contre l’AS Monaco (1-0), le défenseur central postule même à une place dans le groupe contre le Paris FC en 16es de finale de la Coupe de France ! Cette rencontre aura lieu samedi à Charléty (18h).

Un retour qui va faire beaucoup de bien aux Verts. #Bouanga a semblé en forme ce matin à L’Étrat, enchaînant les tours de terrain et touchant même le ballon. Tout comme #MVila, qui a aussi couru. Mais lui pourrait ne plus reporter le maillot stéphanois… #ASSE #Ligue1 pic.twitter.com/wUHvbaLeeG — Macky Diong (@MackyDIONG) January 14, 2020

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Denis Bouanga a également donné des signes positifs pour un retour, un peu plus tard. Macky Diong, qui suit l’actualité de l’ASSE, a expliqué que le meilleur buteur des Verts cette saison a semblé en forme hier matin à L’Étrat, enchaînant les tours de terrain et touchant même le ballon. Yann M’Vila et Nelson Alpha Sissoko ont aussi couru.