ASSE : Denis Bouanga récompensé !

La place qu’occupe Denis Bouanga à l’ASSE, six mois seulement après son arrivée, se mesurera peut-être dans les prochaines semaines. Car l’attaquant gabonais ne pourra pas jouer puisqu’il est blessé et on verra alors à quel point les Verts sont orphelins de l’ancien Nîmois.

Le talent de Bouanga explose à la face de la Ligue 1 depuis un an et demi maintenant, depuis qu’il a fait ses premiers pas dans l’élite avec le Nîmes Olympique. A coups de buts, de passes décisives, d’accélérations bien senties et d’une combattivité de tous les instants, le Sarthois de naissance a enfin accédé à la reconnaissance internationale.

Il est même reconnu dans son pays où, pourtant, Pierre-Emerick Aubameyang fait de l’ombre à tout le monde. Ainsi, au cours d’une cérémonie organisée à Libreville le 31 décembre, Denis Bouanga a reçu le prix d' »Etoile de l’année 2019″. Si ce sont également ses qualités d’hommes qui ont valu cette distinction, son talent y est aussi pour beaucoup.