ASSE : Denis Bouanga réduit au silence par les Verts

A l’AS Saint-Etienne, on fait tout pour filtrer la communication des joueurs. La crise du Covid-19 n’a malheureusement pas changé les choses. Denis Bouanga peut en témoigner…

Désireux de maintenir le lien et de proposer quelques interactions en cette période de confinement, « L’Equipe » tente actuellement d’organiser des Live sur Instagram avec les acteurs du sport (et du football en particulier). Comme le rapporte le site « En Vert et Contre Tous », le média sportif avait prévu d’organiser un échange entre Denis Bouanga (ASSE) et ses fans ce samedi après-midi (17h). Une discussion qui n’a jamais pu avoir lieu.

Quelques minutes avant le lancement attendu de la conversation, « L’Equipe » a été contrainte d’annuler. Ordre du service de communication des Verts qui n’a pas autorisé son meilleur buteur à s’exprimer : « A la suite de l’intervention de la communication de l’AS Saint-Etienne, l’insta Live avec Denis Bouanga est annulé quelques minutes avant son lancement. Nos excuses, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux lives ».

Non avertie au préalable du passage de Bouanga sur le réseau social de L’Equipe, la com’ ligérienne n’a pas souhaité prendre le risque de laisser parler son buteur gabonais. Rappelons qu’il y a quelques jours, l’ASSE avait été contrainte d’éteindre un incendie après un chat de Yann M’Vila sur Instagram…