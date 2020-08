ASSE : dérapages au centre de formation, les Verts portent plainte

true

Alors que des dérapages auraient eu lieu le semaine dernière au centre de formation de l’ASSE, le club vient tout juste de porter plainte.

Alors que l’ASSE, sur le terrain, affrontait et battait dans la journée les Girondins de Bordeaux en match amical (4-2), le club du Forez a publié sur ses réseaux sociaux une information beaucoup plus inquiétante. En cause, des faits, jugés graves, qui se seraient déroulés au centre de formation la semaine dernière.

Voici, au mot près, le communiqué du club stéphanois. « L’AS Saint-Étienne a été informée de faits inacceptables qui se seraient produits au sein de son centre de formation la semaine dernière. Quatrième meilleur centre de formation selon le dernier classement de la FFF, le club ne peut tolérer des actes inappropriés et contraires aux valeurs inscrites dans son projet sportif d’excellence permettant à de nombreux jeunes joueurs d’intégrer le groupe professionnel.

Déjà une exclusion temporaire

Deux pensionnaires ont ainsi été convoqués à un entretien préalable à une éventuelle sanction et mis à pied à titre conservatoire. Un troisième a fait l’objet d’une exclusion temporaire. Devant la gravité supposée des incidents qui lui ont été rapportés, l’ASSE a également déposé plainte.

Le club est prêt à collaborer avec les autorités afin de déterminer précisément toutes les responsabilités. »

Selon les informations du quotidien l’Equipe, les faits remontent au soir de la finale de Coupe de France perdue par les Verts contre le PSG. En cause : un bizutage qui aurait dégénéré. « Deux adolescents auraient été roués de coups. Malgré une commotion, leur état n’a toutefois nécessité aucune hospitalisation. Après avoir gardé le silence pendant cinq jours, les victimes auraient confié leur mal-être après cette soirée traumatisante auprès de leurs éducateurs, en début de semaine. Les dirigeants stéphanois auraient aussitôt réagi, en diligentant une enquête interne. »

On sait ce qu’il en est advenu.