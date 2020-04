ASSE : deux fois 1er en deux ans… le coach qui grimpe est un ancien Vert

true

Coach de Hauts-Lyonnais depuis 18 mois, l’ancien capitaine de la réserve de l’ASSE et d’Andrézieux Romain Reynaud (37 ans) vient de vivre une deuxième montée avec le club des Monts du Lyonnais, même si la FFF pourrait en décider autrement…

But : Romain, cette première place n’était pas programmée…

Romain REYNAUD : Du tout. C’est un exploit. Les garçons se sont donnés les moyens de le réaliser. Depuis que j’ai repris l’équipe, ils sont exceptionnels. On est passés de la 6e place en Régional 1 au National 2, en un an et demi ! On n’a pas perdu beaucoup de matches. Cette saison, on était en tête depuis la 1ère journée et on a fait un beau parcours en Coupe de France en éliminant notamment Lyon-Duchère, une formation de National 1. Cette aventure est extraordinaire.

La FFF a changé son fusil d’épaule le week-end dernier en décidant de faire monter le 2e, Rumilly, mais votre club envisage un recours…

C’est ça. Dans la nuit de samedi à dimanche, la FFF a inventé une règle qui fait monter Rumilly, en disant que nous avions joué moins de matches à l’extérieur qu’eux. Comme si nous y étions pour quelque chose, comme si on avait fait le calendrier. On était à égalité parfaite mais avec une meilleure attaque. Cette première place, on ne l’a donc pas volée. On garde espoir. On fera valoir nos droits s’il le faut. Ce serait la première fois dans l’histoire du foot qu’un 2e monte, mais pas le 1er !

Vous êtes en contacts avec vos joueurs pendant ce confinement ?

Oui. On leur a donné un programme. Là, on est encore dans le flou. L’arrêt des compétitions est officiel, la montée aussi, depuis jeudi, mais on ne sait pas encore si on pourra reprendre l’entraînement le 11 mai. On verra. On s’adaptera.

« L’ASSE n’est pas le seul club de L1 à avoir sa réserve qui est reléguée. Cela montre que le National 2 est un championnat très difficile. »

Vous aurez plus de temps pour préparer la saison prochaine…

C’est le point positif. Je pense qu’on fera une semaine de préparation en plus. J’ai déjà commencé à travailler sur le recrutement. Ma volonté, c’est de garder l’ossature. On avait fait ça il y a un an. Je n’ai pas envie de faire à mes joueurs ce qu’on m’avait fait à moi quand je jouais, à Arles en particulier. C’était tellement dur, tellement frustrant.

Vous allez encore piocher dans les divisions inférieures ?

Si je peux le refaire, je ne vais pas me gêner ! L’an dernier, j’ai fait venir des joueurs de Veauche, de Feurs, de Saint-Just Saint-Rambert. Et quand je vois ce qu’ils ont apporté… Du talent, il y en a partout, à tous les échelons. Mon petit attaquant de Saint-Just, il fait 1,60m. C’est une bombe ! Il va à 15 000 à l’heure, et en plus il est très adroit. J’ai aussi un joueur qui est arrivé de Roanne. A 22 ans, il pourrait jouer plus haut, j’en suis convaincu. Des clubs de L2 sont déjà venus le voir.

Vous allez croiser la réserve de l’ASSE, qui est reléguée…

C’est dommage. J’aurais bien aimé retourner à L’Etrat avec Hauts-Lyonnais. Ça aurait été sympa. L’ASSE n’est pas le seul club de L1 à avoir sa réserve qui est reléguée. Cela montre que le National 2 est un championnat très difficile. Il y a beaucoup de bonnes équipes.

En revanche, vous allez sans doute retourner à Andrézieux…

Je pense qu’on remplacera l’ASSE dans la poule, oui, mais on va attendre de voir. Deux ans après mon départ d’Andrézieux, si on m’avait dit que j’y reviendrais comme ça, sur le banc d’Hauts-Lyonnais… Ce serait un joli clin d’oeil du destin.

Vous pensez qu’Hauts-Lyonnais a les moyens d’exister à ce niveau ?

On sera le Petit Poucet mais c’est un rôle qui nous plait bien, on l’a montré en National 3. Le club est assez récent, il est issu de la fusion de plusieurs petits clubs des villages alentours, en 2012. C’est une belle histoire. Le club visait le National 3 mais il avait du mal à s’extirper de la R1, et là, il se retrouve en N2. Le mérite en revient aux dirigeants et à mon groupe. Humainement, je n’ai que des super mecs et en plus ce sont de bons joueurs. Je les remercie pour tout ce qu’ils ont fait depuis un an et demi, pour tout le plaisir que je prends avec eux. Je sais qu’ils ont encore envie de prouver à l’étage au dessus. On va essayer d’ajouter un ou deux joueurs expérimentés, qui ont déjà connu le National ou le National 2. Un aboyeur, au milieu, je pense que ça pourrait nous bonifier. On va voir ce qu’on peut faire.