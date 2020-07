ASSE : deux jeunes de Claude Puel comparés à Paul Pogba

true

La recrue Yvan Neyou et le jeune formé au club Lucas Gourna-Douath sont tous les deux comparés au champion du monde pour le profil box to box.

Il en a de la chance, Claude Puel ! Il aurait sous ses ordres non pas un, mais deux Paul Pogba ! C’est en effet ce qui ressort des commentaires de personnes ayant côtoyé Yvan Neyou et Lucas Gourna-Douath. Le premier a débarqué en provenance du Portugal (réserve du Sporting Braga), le second est un pur produit de L’Etrat.

Concernant Neyou, c’est le défenseur Anthony Correia, qui a joué avec lui au Portugal, qui a confié au site Poteaux Carrés : « Toutes proportions gardées, Yvan me fait un peu penser à Paul Pogba. Ils ont la même façon de courir et ont un peu le même style de jeu ». Prometteur.

Même comparaison flatteuse, donc, pour Gourna-Douath. A seulement 16 ans, le jeune homme a signé un premier contrat professionnel avec l’ASSE. Tous ses formateurs se plaisent à le comparer au champion du monde évoluant à Manchester United pour son profil box to box.