ASSE – Disparition Michel Hidalgo : Rocheteau évoque « un jour très triste »

L’ancien attaquant de l’ASSE, et de l’équipe de France, Dominique Rocheteau, se souvient avec émotion de Michel Hidalgo.

Dans des propos accordés à l’Equipe, l’ancien attaquant de l’équipe de France, de l’ASSE, du PSG et du TFC, Dominique Rocheteau, s’est souvenu avec émotion de Michel Hidalgo, disparu aujourd’hui à l’âge de 87 ans. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France qui avait accompagné toute la carrière de l’Ange Vert.

« Un coach avenant, disponible »

Extraits : « Aujourd’hui est un jour très triste. Cet homme m’a accompagné tout au long de ma carrière, je l’ai connu en équipe de France Juniors, à 15 ou 16 ans. Ce que je retiens avant tout, c’est sa façon à la fois de mettre en confiance et de faire confiance à ses joueurs. De toute façon, de manière générale, c’est un coach très avenant, très disponible, qui parlait énormément avec ses joueurs au quotidien. Il avait bien sûr un discours attractif sur le foot en prônant toujours « le beau jeu » et il privilégiait toujours l’aspect technique. Cela se sentait beaucoup dans ses séances d’entraînement. Le côté physique, il le laissait à ses adjoints (rire) (…)C’était la gentillesse incarnée et un très grand humaniste. Avec lui, on se sentait bien, tout simplement. Il a toujours privilégié le côté humain et il a toujours continué à me suivre, après ma carrière de joueur. Il était présent, c’était devenu un véritable ami, car même si au début je le vouvoyais, après je l’ai appelé « Michel ».