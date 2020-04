ASSE – Disparition Robert Herbin : Jérémie Janot nous confie son émotion

true

L’ancien gardien de l’ASSE, Jérémie Janot, a bien voulu nous faire part de son émotion au lendemain du décès de Robert Herbin.

Il est lui-aussi un personnage marquant de l’histoire de l’ASSE. Gardien emblématique des Verts qui n’a pas connu la grande épopée des années 70, mais qui a partagé, quelques mois, le quotidien de Robert Herbin, disparu hier à l’âge de 81 ans. On parle ici de Jérémie Janot qui, pour Butfootballclub, revient sur la disparition du Sphinx.

Avec des mots simples et forts, accordés à Laurent Hess, notre correspondant dans le Forez.

« Je l’ai connu lorsque je suis arrivé à l’ASSE, lors de ma première saison avec les professionnels. Il travaillait avec Pierre Repellini. Ce qui me frappait le plus chez lui, c’était son charisme de fou. Il était impressionnant. Mais en apprenant à le connaître, son côté froid n’était en réalité qu’une façade, Nil avait de l’humour, il taquinait beaucoup. C’est la légende du club. Il a toute gagné, révolutionné le club et le foot français par ses méthodes d’entraînement. »