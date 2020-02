ASSE : double et terrible coup dur pour les Verts

true

L’ASSE vient encore de connaître un immense coup dur avec les deux blessures de Romain Hamouma et de Wahbi Khazri. 5 semaines d’arrêt.

L’information est donnée par nos confrères de l’Equipe. Et vient confirmer que rien ne tourne très très rond en ce moment à l’ASSE. Décimé par les blessures depuis des mois, l’effectif va encore connaître un sérieux coup de moins bien. Et pour cause.

Alors qu’ils revenaient à la compétition, car déjà en dehors des terrains durant de longues semaines, Romain Hamouma et Wahbi Khazri se sont sérieusement blessés. Le premier, selon le média, souffrirait d’une lésion au niveau de l’adducteur de la cuisse gauche. Pour le second, est évoquée une lésion musculaire de l’ischio-jambier de la cuisse gauche également.

⚠️ #ASSEOM 0-1 66e : Wahbi #Khazri récolte lui aussi un avertissement pour un geste d’humeur. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 5, 2020

Le quotidien évoque 5 semaines d’arrêt. Une très mauvaise nouvelle pour Claude Puel.