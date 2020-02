ASSE : en Angleterre, Harold Moukoudi marque déjà les esprits…

true

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. C’est peut-être ce que doit se dire le défenseur de l’ASSE, Harold Moukoudi, qui ne vit pas vraiment la saison espérée. Arrivé dans le Forez l’été dernier, l’ancien havrais n’a pas eu le temps de convaincre son nouvel entraîneur, Claude Puel, qui l’a donc laissé aller trouver du temps de jeu ailleurs.

Direction l’Angleterre, donc, et le Championship au sein de la formation de Middlesbrough. Moukoudi, qui affrontait hier Wigan, a déjà eu l’occasion de marquer les esprits. En marquant contre son camp !

Alors qu’ils évoluaient en supériorité numérique, et qu’ils menaient au score, Moukoudi et ses partenaires ont finalement concédé le nul (2-2). Et Middlesbrough reste englué en bas de tableau. Quand ça ne veut pas…