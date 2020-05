ASSE : Ermedin Demirovic au Mercato, ça se confirme

false

L’entraîneur de l’attaquant Ermedin Demirovic confirme que l’ASSE suit le joueur lors du mercato estival qui s’annonce. Les Verts auront-ils les moyens ?

Le propos est d’une clarté absolue. Et si certains doutaient encore de l’intérêt de l’ASSE, et de son entraîneur Claude Puel, pour l’ancien attaquant de Sochaux, Ermedin Demirovic, il suffit de lire les propos de son entraîneur au FC Saint-Gall, Peter Zeidler.

Ce dernier, qui a eu Demirovic sous ses ordres lorsqu’il dirigeait Sochaux, revient sur la folle saison du joueur en Suisse pour le compte de l’Est Républicain. Evoquant le nom de l’Association Sportive de Saint-Etienne parmi les candidats susceptibles d’accueillir le Bosnien.

« Il est donc toujours la propriété d’Alaves et il est sollicité par de nombreux clubs de Bundesliga… et Saint-Etienne, entre autres, en France. »

» Ce qui se passe avec Demirovic est incroyable. En fait, quand je suis venu à Sochaux l’année dernière pour les 80 ans du club, j’ai discuté avec Pierre-Alain Frau et Freddy Vandekerkhove de ce joueur. Un peu plus tard, il venait chez nous. Alaves nous l’a prêté et d’entrée il a marqué. Il a aujourd’hui 11 buts en 16 matches et est 2ebuteur du championnat. Mais il va hélas nous quitter car il est donc toujours la propriété d’Alaves et il est sollicité par de nombreux clubs de Bundesliga… et Saint-Etienne, entre autres, en France. »

Qui dit intérêts pour le joueur dit aussitôt somme montant en flèche. Peu probable que l’ASSE puisse suivre….