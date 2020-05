ASSE : Europe, Mercato, Romeyer… Claude Puel sort du silence

true

L’Equipe a fait un teasing de son interview à paraître demain de Claude Puel. Le coach de l’ASSE parle de la fin de saison tronquée, du Mercato et des petites querelles internes.

Discret depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, Claude Puel est sorti du silence à l’occasion d’une interview à L’Equipe à paraître ce mercredi. Pour nous faire patienter, Bernard Lions a lâché quelques déclarations du coach de l’AS Saint-Etienne.

Si le Castrais est plutôt favorable à l’arrêt brutal de la saison décidé par la LFP (« Si on avait repris, ça aurait été à pile ou face. Sportivement, tout aurait été possible pour n’importe qui, avec des résultats qui n’auraient pas reflété la valeur réelle des clubs »), Claude Puel ne comprendrait pas que l’ASSE ne soit pas européenne si la finale de Coupe de France ne peut se disputer.

Concernant le Mercato, l’entraîneur ligérien fait une promesse : « On fera tout pour garder nos meilleurs joueurs ». Quant à savoir si ses relations avec Roland Romeyer s’étaient déteriorées, Claude Puel minimise le psychodrame et se veut optimiste pour la suite : « Comme dans toute famille, il peut y avoir des disputes et des éclats ».