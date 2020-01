ASSE – Exclu BUT ! : le Barça, Ronaldo, Mulsanne…l’interview décalée de Denis Bouanga

true

Denis Bouanga a accordé une interview décalée à But! Sainté. On y apprend notamment qu’il était fan de Ronaldo quand il était petit…

But : Denis, quelle équipe supportiez-vous quand vous étiez petit ?

Denis BOUANGA : Je suis né au Mans et il y avait une belle équipe là-bas avec De Melo, Grafite, Pelé dans les buts, Basa. Mais j’ai toujours aimé l’OM.

Quel club vous fait rêver aujourd’hui ?

Le Barça. J’ai toujours été fan. J’aime le beau jeu.

Votre idole quand vous étiez petit ?

Ronaldo. Le Brésilien. Je l’adorais.

2K19 ✅

Je vous souhaite une Bonne année 2020 à tous et une bonne santé 🔋

De la réussite dans vos projets!

Que Dieu vous protège 🎚♥️ pic.twitter.com/BDmAn0FpDX — BouangaDenis (@BouangaDenis) December 31, 2019

Votre club amateur préféré ?

Mulsanne. C’est là-bas que j’ai explosé, en DH. Je me suis éclaté avec mon frère et on a signé tous les deux à Lorient dans la foulée. J’ai encore pas mal de potes qui y jouent. Je suis leurs résultats, évidemment. Et ceux de La Flèche aussi, car mon frère y joue.

« L’ambiance la plus impressionnante que j’ai connue c’était au Maroc, à Casablanca. Le stade Mohamed V. Il tremblait ! »

Votre meilleur pote dans le foot ?

Houla ! J’en ai trop pour n’en citer qu’un ou deux. Les autres me tueraient !

Un sport autre que le foot ?

Le basket. J’ai un frère qui est pro. Il vient de signer à Vichy. C’est cool. Ce n’est qu’à deux heures de route. C’est à côté.

La meilleure ambiance que vous avez connue dans un stade ?

C’est avec la sélection. Au Gabon, c’est chaud. Mais l’ambiance la plus impressionnante que j’ai connue c’était au Maroc, à Casablanca. Le stade Mohamed V. Il tremblait !

Le meilleur joueur avec qui vous avez joué ?

Pierre-Emerick (Aubameyang). Mais je vais citer Téji Savanier aussi. A Nîmes, il m’a impressionné. C’est vraiment un très bon joueur.

Le plus joli but que vous avez marqué ?

Contre Rennes l’an dernier avec Nîmes j’en ai mis un joli. Mais le plus beau c’est avec Lorient contre Lens en Coupe de la Ligue. Sur un coup franc le ballon revient vers moi et de volée je l’envoie sous la barre. Il est parti direct.

Real ou Barça ?

Barça.

United ou City ?

City. Pour Guardiola et les joueurs qu’il y a.

Si vous deviez mettre une note à votre saison à Nîmes ?

7/10. La même note qu’à l’équipe. On a fait une belle saison, en pratiquant un jeu offensif. Je me suis régalé là-bas.

Votre meilleur souvenir de footballeur jusque-là ?

C’est d’avoir joué avec mon petit frère. C’était du bonheur.