ASSE Exclu But ! : le maintien, la Coupe de France, les Espoirs.. Mahdi Camara se confie

true

Sa saison à l’ASSE, ses objectifs, la course au maintien, la finale de Coupe de France contre le PSG : Mahdi Camara s’est confié à But ! Morceaux choisis (3/3)

But ! : Mahdi, l’ASSE est mal classée. Etes-vous inquiet pour le maintien ?

Mahdi CAMARA : Disons qu’on est conscients de la situation. On n’est pas du tout là où on voulait être. Ça ne nous fait pas plaisir. Mais on veut remonter et on a montré un autre visage sur les derniers matches. La ½ finale contre Rennes nous a fait beaucoup de bien.

Est-ce le meilleur match de l’ASSE cette saison ?

Avec Nice, oui, je pense. Ça nous a bien relancés, avec en plus tout ce qu’il y a eu autour, l’envahissement du terrain, la fête. C’était un super moment. Ça nous a donné une bonne bouffée d’oxygène. Honnêtement, cette ambiance, je n’avais jamais ressenti ça ! Le public nous pousse à chaque match, mais là, contre Rennes, il y avait quelque chose en plus. C’était une ½ finale. C’était encore plus fort que d’habitude.

La finale est-elle déjà dans un coin de la tête ?

Forcément. Mais il y a beaucoup de matches avant et il faut qu’on prenne des points. Il faut qu’on s’éloigne de la zone rouge. On se concentrera sur la finale quand elle arrivera. Chaque chose en son temps.

Tous les joueurs vont vouloir la jouer…

C’est clair ! Tant mieux s’il y a encore plus de concurrence. Ça tire tout le monde vers le haut.

Quand on a perdu 4-0 et 6-1 contre le PSG, que se dit-on à l’idée de retrouver les Parisiens en finale ?

Qu’il faudra faire mieux ! Sur ces deux matches, on n’avait pas réussi à les embêter. On avait joué à 10. C’est pas de bons souvenirs ! On aura l’esprit de revanche pour la finale.

Quel joueur vous a le plus impressionné au PSG ?

Neymar. Il est tellement facile avec le ballon. Quand on le voit à la télé, on sent cette facilité. Sur le terrain, c’est pareil.

Arnaud Nordin fait partie de l’Equipe de France Espoirs. Est-ce que c’est un objectif pour vous ?

Je n’y pense pas trop. Je suis focalisé sur notre fin de saison. Mais si on m’appelle, je serai très content. J’avais porté le maillot tricolore il y a quelques années, en U15 je crois. C’était une grande fierté.