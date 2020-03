ASSE-Exclu But! : les cadres, ses potes, ses habitudes… Mahdi Camara se confie

true

Sa saison avec l’ASSE, ses objectifs, la course au maintien, la finale de Coupe de France contre le PSG : Mahdi Camara s’est confié à But ! Morceaux choisis (2/3)

But ! : Mahdi, quels conseils vous donnent les autres milieux :Yann M’Vila, Yohan Cabaye… ?

Mahdi CAMARA : C’est surtout par rapport à mon positionnement. Yann, c’est aussi un modèle par rapport à sa qualité de passe, son expérience. Yohan, c’est pareil. Il a une expérience folle, il a joué dans de grands clubs, en équipe de France… Dès sa première semaine ici, il est venu me parler. Il m’a dit qu’il était là pour nous aider. Avec des joueurs comme lui, c’est facile de s’adapter. Et Yann, ça fait deux ans que je le connais. Il est super sympa. Il est toujours là pour moi.

Vous êtes proche de qui dans le groupe ?

Je m’entends bien avec tout le monde. Mais c’est vrai qu’avec Loïs Diony, on passe pas mal de temps ensemble. On a vite sympathisé. Je suis proche de Jessy Moulin aussi. Il aide beaucoup les jeunes. Et Arnaud Nordin, on est arrivés ensemble. On a traversé toutes les catégories. De notre génération, il n’y a plus que nous deux. On en parle des fois.

Vous vous voyez en dehors ?

Bien sûr. Régulièrement. On mange ensemble, on va au ciné. On s’invite. C’est souvent chez Assane Diousse. Sa femme et lui cuisinent vraiment bien. Ils nous font de bons petits plats sénégalais. On se régale !

A 21 ans, à quoi occupe-t-on son temps quand on est footballeur pro à l’ASSE ?

C’est le foot qui rythme ma vie. Je fais attention à mon sommeil, à mon alimentation. C’est important. Sinon, mes loisirs, c’est les moments de détente entre potes. J’aime bien jouer à la Play aussi, aux jeux de foot, de basket, de foot US aussi. Et je regarde pas mal de séries. En ce moment, c’est un documentaire sur Manchester City. C’est filmé à l’intérieur du club, c’est intéressant.

C’est un club que vous aimez bien ?

Oui, depuis longtemps. Comme Liverpool. J’aime bien le foot anglais. C’est mon championnat préféré.

