William Saliba et Jessy Moulin sont les deux joueurs de l’ASSE à présenter le meilleur ratio de points pris par matches joués en 2019-20 derrière… Assane Diousse.

But a fait les comptes et la stat peut surprendre : c’est Assane Diousse qui présente le meilleur ratio points/match de l’effectif de l’ASSE en 2019-20, toutes compétitions confondues. Le milieu de terrain sénégalais a disputé seulement 4 matches de Ligue 1 (et moins de 100 minutes de jeu)… mais il a fini le championnat invaincu, avec 2 victoires et 2 nuls.

Au total, l’ancien joueur d’Empoli a porté à 11 reprises le maillot stéphanois, pour 7 victoires, 2 nuls et seulement 2 défaites. A son actif, Diousse était présent lors des 5 victoires de l’ASSE en Coupe de France. Avec lui sur le terrain, les Verts n’ont perdu que lors du quart de finale de Coupe de la Ligue face au PSG (1-6) et à Wolfsburg en Europa League (0-1).

Ratio points/match toutes compétitions confondues, le classement des Verts en 2019-20 :

1)Diousse (2,18) 2) Saliba (1,53) 3) Moulin (1,5) 4) Fofana (1,48) 5) Camara (1,45) 6) Silva, Nordin (1,33 ) 8) Khazri, Cabaye, Debuchy (1,32) 11) Bouanga (1,31) 12) Youssouf, Abi (1,27) 14) Honorat (1,26) 15) Trauco (1,25) 16) Ruffier (1,23) 17) Beric (1,22) 18) Kolodziejczak, Hamouma (1,21) 20) M’Vila, Moukoudi (1,19) 22) Aholou (1,18) 23) Perrin, Benkhedim (1,17) 25) Boudebouz (1,14) 26) Diony (1,12) 27) Palencia (1,11) 28) Correia (1)

Ce classement intègre les 28 joueurs de l’ASSE qui ont joué au minimum 5 rencontres en 2019-2020, toutes compétitions confondues.