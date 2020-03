ASSE – INFO BUT! Mercato : Trauco a des pistes en Espagne et en Allemagne

true

Selon nos informations, Miguel Trauco, en dépit d’une saison mitigée à l’ASSE, a plusieurs contacts avec d’autres clubs européens.

A 27 ans, Miguel Trauco réalise une saison mitigée à l’ASSE. Depuis son arrivée l’été dernier, l’ancien joueur de Flamengo a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives en 24 matches disputés. Mais lors des dernières semaines avant l’arrêt des compétitions, le Péruvien avait chauffé le banc. Il avait perdu sa place au bénéfice de Timothée Kolodziejczak après plusieurs erreurs défensives.

Trauco l’avait révélé dans un entretien accordé à But Saint-Etienne en janvier : il avait préféré rejoindre l’ASSE plutôt que Majorque, Schalke, Besiktas, Amiens et Bordeaux. Les Belges de Bruges étaient aussi sur les rangs. Et la côte du latéral n’aurait pas vraiment baissé. Un club allemand et un pensionnaire de Liga seraient en effet venus aux nouvelles ces dernières semaines. Le joueur, acheté un peu moins d’1 M€ l’été dernier, est sous contrat jusqu’en juin 2022.