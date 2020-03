ASSE – INFO BUT! Mercato : un cadre de Gasset poussé vers la sortie par Puel ?

true

Selon nos informations, Gabriel Silva a perdu du crédit à l’ASSE depuis l’arrivée de Claude Puel. Il pourrait être poussé vers la sortie.

Prolongé jusqu’en 2023 il y a un an avant de se rompre le tendon, Gabriel Silva, recruté il y a trois ans sur les conseils de David Wantier, n’arrive toujours pas à enchaîner depuis son retour, à l’automne. Lors de ses dernières apparitions contre Epinal et Reims, il n’avait pas convaincu et ne fait plus figure que de 3e option à son poste de latéral gauche derrière Timothée Kolodziejczak et Miguel Trauco.

👣 Sur les traces de @MatDebuchy … 👬 … lui-même dans les pas de son frère ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 23, 2020

En cas de proposition, le Brésilien ne serait certainement pas retenu, lui qui était considéré comme un titulaire ces deux dernières saisons par Jean-Louis Gasset. Mais sa fragilité, notamment, semble avoir eu raison de la patience de Puel. A 28 ans, l’ancien joueur de l’Udinese n’a joué que 9 matches cette saison (1 but).