ASSE – Exclu BUT ! : Perrin, Moulin, Puel… Caiazzo dénonce des critiques « partisanes »

Dans un entretien exclusif à But Saint-Etienne, Bernard Caiazzo, le président de l’ASSE, s’insurge contre les critiques qui se sont abattues sur certains Verts ces derniers temps…

But ! : Bernard, Loïc Perrin subit des critiques depuis la finale contre Paris. Qu’en pensez-vous ?

Bernard CAIAZZO : J’ai lu dans certains journaux qu’il n’aurait pas dû être dans l’équipe. C’est une honte d’écrire ça. C’est un jugement qui n’a pas d’autres objectifs que de cibler Claude Puel. Cela fait partie des critiques partisanes que l’on voit depuis un certain temps, et que je condamne. Il est évident que Loïc devait jouer cette finale. Comment peut-on le critiquer ? C’est un joueur qui a su surmonter les blessures pour faire une carrière remarquable. Il y a d’ailleurs un côté romanesque chez lui, dans son parcours, sa personnalité.

Vous évoquiez les critiques. Jessy Moulin aussi a été ciblé…

Jessy est de la même trempe que Loïc. Ce sont des garçons que l’on gagne à connaître. On s’enrichit humainement. Jessy n’est pas orienté vers l’argent comme d’autres dont on fait des louanges. Et c’est un gardien exceptionnel. Je ne l’ai jamais vu faire un mauvais match. Les gens qui le critiquent, soit ils ne l’ont jamais vu jouer, soit ils sont partisans. Heureusement que certains médias connaissent bien le club, les joueurs. Les supporters des Verts peuvent se réjouir d’avoir un club qui ne défend pas le football business, et où des joueurs comme Perrin et Moulin continuent de transmettre les bonnes valeurs. La prestation de Jessy au Stade de France m’a vraiment fait plaisir. La meilleure réponse, c’est toujours le terrain. Je lui avais dit avant le coup d’envoi qu’il serait l’un des grands hommes de la finale. Sa place, il la mérite.

On a entendu des choses sur Yvan Neyou, qu’il devrait son arrivée au gendre de Claude Puel, son agent…

J’ai vu ça. Je me suis renseigné. Pour l’arrivée de Neyou, il y a eu zéro commission d’agent de donnée. Mais quand on voit la deuxième mi-temps du joueur, je dis « Bravo Claude Puel ». On peut même payer des commissions s’il a d’autres joueurs à faire venir ! Il y a des gens qui défendent le parcours de David Wantier. Ce sont ces gens-là qui critiquent Moulin, Perrin, dans l’unique but de faire du tort à Claude Puel. Ces gens-là, moi je dis aux supporters stéphanois qu’ils devraient les boycotter.

Une nouvelle génération est en train d’émerger…

On a de bons jeunes, c’est une évidence. Certains ont gagné la Gambardella. Un garçon comme Moukoudi a été très bon. Son prêt en Angleterre lui a fait du bien. Il est revenu plus costaud. C’est un joueur qui va se libérer. Mais il n’y a pas que les jeunes… Lors de cette finale, c’est l’état d’esprit général qui a été remarquable. On a vu une belle équipe de Saint-Etienne. Une équipe soudée, généreuse. Prenez Kolo. Il a eu des soucis avec le coach. Ils se sont embrouillés. Mais il est revenu. Il est affuté. Il est dans l’esprit. Lui, il n’a jamais dit que le coach était un con. A l’ASSE, celui qui dit ça n’aura aucune chance avec nous, même si ça doit nous coûter de l’argent. Ce ne sont pas les joueurs qui dirigent.