ASSE – ITW BUT! Un artiste stéphanois fait de Loïc Perrin le Captain America des Verts

L’artiste stéphanois Fabrice Prenat (38 ans) a consacré sa dernière toile au néo-retraité Loïc Perrin, à qui il a voulu rendre hommage pour l’ensemble de sa carrière sous le maillot vert.

But ! : Fabrice, quand avez-vous peint ce tableau ?

Fabrice PRENAT : Jeudi dernier, à l’annonce de la retraite de Loïc Perrin. J’ai attaqué vers 23h et ça m’a pris une bonne partie de la nuit. Après, j’ai beaucoup avancé en rentrant du boulot.

Où avez-vous puisé l’inspiration ?

J’ai cherché des photos et celle-ci m’a plu. J’ai aimé ce qu’elle dégageait, le regard. Et j’ai rajouté Captain America, en y mettant du vert. J’aime bien les Super Héros. Et Perrin, c’en est un ! Avec le bouclier vert, l’étoile bleu-blanc-rouge pour rappeler les titres, ça a fait tilt ! La symbolique m’a inspiré.

Où allez-vous exposer le tableau ?

Je ne sais pas. C’est tout récent et il n’y avait rien de prémédité. J’y suis allé à l’instinct. En ce moment, j’expose à Lyon, à Monaco et à Saint-Etienne, à la Galerie Pasqui, rue des Creuses. Pour l’instant, la toile est à l’atelier. Je ne l’ai pas fait dans un but particulier.

Vous êtes supporter des Verts depuis quand ?

Je suis Stéphanois mais mon sport, c’est plutôt le tennis. J’en ai fait mon métier, j’enseigne le tennis au TC Michon, à Saint-Etienne. Mais je suis devenu supporter de l’ASSE depuis une dizaine d’années. Je regarde les matches avec ma femme et les copains. Je ne vais pas souvent au stade mais je vois tous les matches à la télé.

D’autres joueurs stéphanois pourraient vous inspirer ?

On verra. Jessy Moulin peut-être, mais quand il arrêtera ! J’ai déjà fait Christophe Galtier et Dominique Rocheteau. J’avais fait Zlatan Ibrahimovic aussi, c’était une commande. Là, Perrin, c’était en hommage, pour sa retraite. Je fais essentiellement des portraits d’artistes, d’acteurs, de chanteurs et de sportifs, mais rarement des footballeurs.