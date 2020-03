ASSE – Exclu But ! : un joueur stéphanois est un grand fan du Real Madrid

true

Miguel Trauco, le latéral gauche péruvien de l’ASSE, est un grand fan du Real Madrid et de Zinédine Zidane.

Réalisée dans But ! Saint-Etienne, à paraître ce mercredi, l’interview décalée de Miguel Trauco nous apprend notamment que le Péruvien de l’ASSE est fan de Zinedine Zidane et plus globalement du Real Madrid.

Trauco explique en effet que le Real est son club européen préféré, celui qu’il supportait lorsqu’il était petit et encore aujourd’hui. Et selon l’ancien joueur de Flamengo, la meilleure équipe de tous les temps est celle des Galactiques, au Real.

« La meilleure équipe de tous les temps ? C’est le Real Madrid de Zidane, quand il était joueur, avec Figo et Raul. Et celui de Zidane entraîneur quand il y avait encore CR7 », explique-t-il.

