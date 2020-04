ASSE – Exclu : Puel, la saison galère, le maintien…Bathenay se livre sans retenue

true

L’ancien milieu de terrain de l’ASSE, Dominique Bathenay, est revenu sur la saison galère des Verts. Ainsi que sur l’entraîneur, Claude Puel.

But! Sainté : Dominique, vous n’êtes pas sans savoir que la saison des Verts s’est apparentée à une vraie galère. Comment l’expliquez-vous ?

D.B. Si quelqu’un était en mesure de l’expliquer, et même de comprendre, ça se saurait, non ? Je pense, de mon côté, qu’on a un peu trop tendance à oublier qu’il est toujours compliqué de sortir de longues phases de stabilité. C’est pourtant l’essentiel. Pendant longtemps, l’équipe a été façonnée par Galtier, avec ses choix et ses envies sur la durée. Comme par hasard, ça a fonctionné. Mais lorsqu’il est parti, il a fallu reconstruire et ça ne se fait pas du jour au lendemain.

Galtier est tout de même parti il y a longtemps…

D.B. Je sais, mais il fallait accepter, dès cet instant, de repartir de plus bas. Les Verts ont ensuite eu Gasset, et il y a encore eu un peu de stabilité et des résultats. Mais on a encore change d’entraîneur l’été dernier, donc…

Les joueurs n’ont-ils pas, aussi, une part de responsabilité ?

D.B. Il faudrait déjà que je les connaisse tous pour vous donner un avis sensé. Mais c’est un secret de polichinelle qu’il y a dans l’équipe certains cadres vieillissants qui n’ont pas donné ce qu’on attendait d’eux. Et qu’il y a des jeunes joueurs à qui il faut laisser du temps. Mais tout n’est pas mauvais, les jeunes ont gagné la Gambardella il y a pas longtemps, le budget du club est élevé, les bases sont là il me semble.

« Quoi qu’il arrive, je suis convaincu que les Verts vont se maintenir car il y a plus malades qu’eux en Ligue 1. »

Claude Puel, l’entraîneur, a d’ailleurs la réputation de construire sur la durée. Vous le connaissez ?

D.B. Un petit peu. Mais attention aux réputations et aux beaux projets. Car dans le football moderne, si vous n’avez pas de résultats, vous dégagez.

Avant que le championnat soit à l’arrêt, pour cause de coronavirus, étiez-vous inquiet pour le maintien de l’ASSE en Ligue 1 ?

D.B. Non. Quoi qu’il arrive, je suis convaincu que les Verts vont se maintenir car il y a plus malades qu’eux en Ligue 1. Mais entre le groupe qu’il y a, certains joueurs qui ont tout de même un sacré bagage et le classement, il y a un trop gros décalage qui me gêne un peu. Forcément.

