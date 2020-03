ASSE – EXCLU : Ses potes à Sainté, Flamengo, ambiance…Trauco en décalé

true

L’interview décalée de Miguel Trauco nous apprend notamment que le Péruvien de l’ASSE est proche de Timothée Kolodziejczak et Ryad Boudebouz chez les Verts.

But ! : Miguel, qui est votre meilleur pote dans le foot ?

Miguel TRAUCO : C’est Raul Ruidiaz, mon compatriote. Il joue en MLS à Seattle. Champion en titre. On a joué ensemble à Universitario.

Votre meilleur pote à l’ASSE ?

Tous les hispanophones : Kolo, Ryad (Boudebouz), Sergi (Palencia), Gabriel (Silva).

« Mon meilleur souvenir c’est un derby contre Fluminense. On fait 2-2 et j’égalise à la 90e minute. Marquer dans un derby Fla-Flu, c’était énorme. »

Le coach qui a le plus compté dans votre carrière ?

Leo Morales, celui qui m’a fait débuter chez les professionnels. Et Ricardo Gareca, notre coach argentin en sélection.

La meilleur ambiance que vous avez connue dans un stade ?

Le Maracana. Tous les matches de Flamengo. Mais mon meilleur souvenir c’est un derby contre Fluminense. On fait 2-2 et j’égalise à la 90e minute. Marquer dans un derby Fla-Flu, c’était énorme. C’est les plus grosses ambiances au Brésil avec Flamengo-Vasco.

C’est le meilleur souvenir de votre carrière ?

C’est le moment le plus fort avec la qualification en Coupe du monde, en 2018, contre la Nouvelle-Zélande, en barrages. On avait fait 0-0 là-bas au match aller avant de gagner 2-0 chez nous. C’était la folie.