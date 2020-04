ASSE – Exclu : un ancien des Verts enrage contre une décision de la FFF

true

Coach de Hauts-Lyonnais depuis 18 mois, l’ancien capitaine de la réserve de l’ASSE Romain Reynaud (37 ans) vient de vivre une deuxième montée. Mais la FFF pourrait en décider autrement…

En fin de semaine dernière, la FFF a décidé que les compétitions ne reprendraient pas chez les amateurs. Leader de son groupe de National 3, Hauts-Lyonnais, club basé à la frontière du Rhône et de la Loire, se voyait donc promu. Mais la FFF a annoncé dimanche que ce serait finalement le second, Rumilly, qui accéderait à la division supérieure, pour avoir joué plus de matches à l’extérieur que Hauts-Lyonnais.

« La FFF a inventé une règle »

Une décision dont le coach du club, Romain Reynaud, ancien capitaine de la réserve de l’ASSE, s’offusque. « Dans la nuit de samedi à dimanche, la FFF a inventé une règle qui fait monter Rumilly, en disant que nous avions joué moins de matches à l’extérieur qu’eux, explique-t-il. Comme si nous y étions pour quelque chose, comme si on avait fait le calendrier ! On était à égalité parfaite mais avec une meilleure attaque. Cette première place, on ne l’a donc pas volée. On garde espoir. On fera valoir nos droits. Ce serait la première fois dans l’histoire du foot qu’un 2e monte, mais pas le 1er ! En plus, on avait fait match nul à Rumilly (0-0)…»

La pilule est dure à avaler pour un club qui était encore en Régional 1 en 2018-19. « Cette première place, c’est un exploit. Les garçons se sont donnés les moyens de le réaliser. Depuis que j’ai repris l’équipe, ils sont exceptionnels. On est passés de la 6e place en Régional 1 au National 2, en un an et demi ! On n’a pas perdu beaucoup de matches. Cette saison, on était en tête depuis la 1ère journée et on a fait un beau parcours en Coupe de France en éliminant notamment Lyon-Duchère, une formation de National 1. Cette aventure est extraordinaire. »