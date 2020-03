ASSE, FC Barcelone : Loïc Perrin domine Messi dans un classement prestigieux

true

Avec plus de 16 années de carrière professionnelle à l’ASSE, Loïc Perrin est le deuxième joueur le plus fidèle du monde.

En fin de contrat en juin prochain, Loïc Perrin (34 ans) vit ses derniers mois de joueur à l’AS Saint-Etienne. Le capitaine des Verts pourra s’enorgueillir d’avoir été l’homme d’un seul club durant toute sa carrière de footballeur professionnel.

Dans sa dernière édition, le journal mexicain « La Verdad de Tamaulipas » a publié le classement des footballeurs les plus fidèles à leur club à travers le monde et Loïc Perrin s’affiche à une très jolie deuxième place avec 16 ans et 8 mois de carrière pro à l’ASSE. Pur stéphanois, il n’est devancé que par le portier russe Igor Akinfeev, 17 ans et 2 mois au CSKA Moscou.

Seul le russe Akinfeev fait mieux…

Même s’il devrait prochaine se faire dépasser par le sextuple Ballon d’Or, Perrin se paie également le luxe de faire mieux que Lionel Messi, lequel a signé son premier bail professionnel il y a 16 ans et 2 mois.

Notons qu’un deuxième stéphanois figure dans ce top 10 : Jessy Moulin (7e, 14 ans et 8 mois). Il s’agit cependant d’une erreur car l’ancienne doublure de Stéphane Ruffier a effectué deux intermèdes en prêt (Fréjus Saint-Raphaël en 2009-2010 et Clermont en 2011-2012), cassant sa belle série en vert.