ASSE – FC Nantes (0-2) : Perrin refuse de valider une crise chez les Verts

true

Ce lundi matin, l’ASSE pointe à la 15e place du classement en Ligue 1. Les Verts ont livré une performance bien poussive pour un quatrième revers consécutif en championnat. Face au FC Nantes, les hommes de Claude Puel n’ont jamais été vraiment en position d’inquiéter les Canaris.

De quoi susciter de l’inquiétue chez les supporters. Si la zone rouge est à une distance respectable, l’ASSE ne peut pas se contenter de ces performances en deuxième partie de tableau. Pourtant, en interne, on refuse de tomber dans la sinistrose.

Exemple avec Loïc Perrin, le capitaine des Verts, qui dans des propos relayés par l’Equipe a tenté d’afficher une relative sérénité. « On a manqué de pas mal de justesse dans les gestes, les passes et les centres. Et on a été vite sanctionnés. Mais je ne suis pas inquiet. Il y a des choses plus graves dans la vie et, comme le Championnat est serré, une bonne série peut vite nous replacer ». Pas sûr que ce discours suffise à rassurer les supporters.