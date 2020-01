true

Ce jeudi, l’AS Saint-Etienne joue très gros. En effet, alors que Geoffroy-Guichard a été suspendu par la LFP jusqu’à nouvel ordre suite aux incidents ayant entouré le match ASSE – PSG (0-4) de mi-décembre, c’est aujourd’hui que le dossier est à l’ordre du jour de la Commission de discipline de la Ligue.

Risquant un sanction allant d’une simple amende à un retrait de points, Saint-Etienne va tout tenter pour limiter le risque de huis-clos total pouvant toucher son stade. Un sanction d’ailleurs à même de s’appliquer dès dimanche avec la réception du FC Nantes (15 heures).

Une grosse délégation verte à Paris

Pour se défendre, les Verts vont envoyer, selon « L’Equipe », une grosse délégation à Paris avec l’avocat du club Olivier Martin mais aussi Xavier Thuilot (directeur général des services), Samuel Rustem (directeur général adjoint chargé des activités sportives), Emeric Mons (directeur de la sécurité et de la sûreté) et Florian Merle (référent supporters).

Espérons que cela soit suffisant pour que les Verts s’évitent une sanction collégiale touchant tous ses supporters et non la frange la plus radicale de ceux-ci. Le 15 décembre dernier, la célébration des 20 ans de l’Avant Garde des Magic Fans avait donné lieu à plusieurs incidents, certains fans ayant forcé un barrage de sécurité, frappé des stadiers et introduits un feu d’artifice dans l’enceinte du Chaudron…