ASSE, FC Nantes, LOSC – Mercato : Cabot (Lorient) fait une grande annonce pour cet été

Le très courtisé milieu du FC Lorient Jimmy Cabot vient d’annoncer qu’il quittera les Merlus en juin, un an et demi après son arrivée en provenance de l’ESTAC. L’ASSE, le FC Nantes et le LOSC l’ont suivi l’an dernier.

A 25 ans, Jimmy Cabot n’a plus de temps à perdre. Après avoir éclos à Troyes et avoir confirmé à Lorient depuis janvier dernier, le milieu de terrain à l’intention d’aller voir ailleurs en juin, que les Merlus remontent dans l’élite ou pas. C’est ce qu’il a expliqué au quotidien Sud Ouest.

« Il y a eu des propositions de prolongation, la saison dernière notamment, mais mon souhait était de ne pas prolonger. J’ai besoin d’ailleurs. » Dont acte. L’ASSE, le FC Nantes et le LOSC, qui ont tenté de le faire venir au moment où il quittait l’ESTAC, vont pouvoir revenir à la charge.

Le Stade de Reims avait également tenté sa chance mais le désormais Merlu ne voyait pas l’intérêt de rejoindre un club de même stature que Troyes…